Meloni e vaccino alla figlia, Fazzolari polverizza Burioni: “La attacca ma è un somaro in statistica”

Meloni e vaccino alla figlia, l’ultimo terreno di scontro mediatico. Dopo Parenzo in tv ieri, oggi ci prova pure Burioni sui social. Ma i conti non tornano: e il risultato dei polemisti a tutti i costi si risolve nell’ennesima figuraccia. La speculazione sulla scelta di ricorrere o meno alla vaccinazione anti-Covid per i propri figli è, come noto, l’ennesimo campo di battaglia tra integralisti Pro e No vax. E, nel caso di genitori esponenti di spicco della politica, il ring su cui sferrare colpi sotto la cintura. Oltre che l’altare su cui sacrificare – a seconda delle proprie convinzioni – obiettività, buon senso e buon gusto.

Meloni e vaccino alla figlia: ultimo terreno di scontro. Attacco di Parenzo in tv e di Burioni in Rete

E così, se è Giorgia Meloni a dichiarare ufficialmente che non vaccinerà la figlia, in base al rapporto rischi-benefici, sui media si scatena l’inferno. Come dimostrato ancora una volta appena ieri dal solito David Parenzo che, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, ha commentato velenosamente le scelte vaccinali della leader di Fdi, in questo caso in veste di madre. O come palesato dall’attacco social che oggi l’onnipresente Roberto Burioni ha riservato in punta di percentuali, sempre alla Meloni mamma.

Fazzolari replica all’attacco di Burioni alla Meloni

E se a Parenzo ha replicato a dovere Elisabetta Gardini in tv, a Burioni ha risposto per le rime – e rispedito al mittente recriminazioni e calcoli sbagliati – il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari. Il quale, conti alla mano, ha rapidamente smentito il risultato e ribaltato le deduzioni del teorema polemico vergato in Rete dall’esperto. «Il virologo Burioni, diventato ormai una macchietta mediatica non avendone azzeccata una dall’inizio di questa pandemia – esordisce Fazzolari nella sua replica al medico – oggi sui social prova ad attaccare Giorgia Meloni. Ma dimostra di essere un somaro anche in statistica. La presidente di Fdi ha fatto notare che è più probabile essere colpiti da un fulmine che per un bambino morire di Covid. La statistica è esatta».

Il senatore Fdi smonta calcoli e polemiche

E il senatore Fdi spiega anche perché. «I numeri – prosegue Fazzolari – parlano chiaro: in età 0-9 anni la percentuale di decessi per Covid è dello 0.002%. La probabilità nell’arco della vita di essere colpiti da un fulmine è stimata dello 0.01 per cento. Cioè una percentuale molto più alta. Lo “scienziato” Burioni, però, non capendo molto di statistica, prova a smentire il presidente di Fdi. Facendo però riferimento a due insiemi diversi (errore da matita blu)».

«Burioni? Dimostra di essere un somaro anche in statistica»

«Da una parte la probabilità di essere colpito da un fulmine nell’arco di un biennio (invece che nell’arco della vita come avrebbe dovuto fare). E dall’altra la probabilità per un minore di morire di Covid (ovviamente evento che riguarda l’intera vita). Burioni dimostra di non avere alcuna nozione base di matematica e di probabilità». Eppure assevera l’appunto social con la severità e l’attendibilità (presunta) della matematica percentuale. Tanto che, nel concludere, Fazzolari ha buon gioco nell’assestare l’ultima stoccata: «Non ci stupisce che sia molto apprezzato dai media di regime per continuare a fare disinformazione sulla pandemia in corso», anche quando affronta l’argomento da un’angolazione specificatamente statistica…