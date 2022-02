Lombardia, Salvini pensa alle regionali. Salgono le quotazioni della Moratti ma in pista c’è pure Giorgetti

Matteo Salvini si concentra sulla Lombardia. La Regione vetrina dell’esperienza di governo del Carroccio e dove si andrà al voto nel 2023. Il leader ha chiamato a rapporto il gruppo regionale. Due ore di riunione al Pirellone al termine delle quali Salvini ha spiegato che la Lombardia è e deve restare a trazione leghista. Ne dà conto oggi il quotidiano Libero, specificando, anche, che per Salvini il rischio da evitare è che “la regione locomotiva d’Italia passi nelle mani di Pd e M5S”.

Lombardia, Salvini indica le priorità

Ha anche sottolineato che due sono le battaglie sulle quali concentrarsi: “Una riguarda la crisi energetica e i venti di guerra in Ucraina. «Se iniziano a combattere» ha spiegato Salvini «in 15 giorni il sistema produttivo potrebbe non reggere più». A questo riguardo il leader del Carroccio ha esortato i suoi consiglieri a spingere sul tema dell’energia per essere il più autosufficienti possibili grazie «all’incremento dell’estrazione di gas» e a un piano «che prenda in considerazione il nucleare pulito di ultima generazione». Il secondo tema forte è in realtà un cavallo di ritorno, un evergreen: l’Autonomia”.

Lombardia, i nomi sul tavolo di Salvini

Salvini ha poi assicurato i suoi che il nuovo governatore sarà espressione della Lega. In pista per la riconferma ci sarebbe Attilio Fontana, che dice che scioglierà la riserva quando la pandemia sarà alle spalle. Ma salgono anche le quotazioni di Letizia Moratti. Infine sul tavolo ci sono anche i nomi di altri due leghisti doc: quello dell’attuale assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi e quello di Giancarlo Giorgetti. Quest’ultimo aveva ventilato settimane fa l’ipotesi di dimissioni dal suo incarico ministeriale. Mostrando insoddisfazione per come stanno andando le cose al governo. Se scegliesse di governare la Lombardia potrebbe anche avere un ruolo più autonomo rispetto allo stesso Salvini, con il quale si sono registrati contrasti appena ieri sul superbonus nel settore dell’edilizia.