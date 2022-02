La rivincita di Trump, bandito dai social lancia “Truth”: «Le conversazioni saranno libere»

“Truth Social“, il nuovo social media di Donald Trump, è stato lanciato sull’App Store di Apple, segnando così il ritorno dell’ex presidente nel mondo dei social media da cui era stato bandito. L’app si definisce “una grande tenda per l’America” che «incoraggia conversazioni aperte, libere e oneste senza discriminazioni contro ideologie politiche». Trump e la destra americana hanno sempre accusato le Big Tech che controllano i principali social media di discriminare e censurare i conservatori e gli esponenti della destra. La scorsa settimana, Donald Trump Jr ha condiviso uno screenshot di “Truth” sul social network: «Preparati. Il tuo presidente preferito ci vedrà presto».

Trump: «I talebani hanno un’enorme presenza su Twitter»

Annunciando lo scorso ottobre la creazione del nuovo network, Trump aveva detto che «viviamo in un mondo in cui i talebani hanno un’enorme presenza su Twitter, ed il vostro presidente americano preferito è silenziato», riferendosi alla sua messa al bando dai social.

È stato Devin Nunes, l’ex deputato repubblicano che guida Trump Media & Technology Group (Tmtg) che controlla Truth Social, ad annunciare in un’intervista a Fox News che «questa settimana inizieremo ad essere disponibili sull’App Store». «Sarà fantastico perché avremo molte più persone sulla piattaforma», ha detto ancora Nunes ribadendo che «il nostro obiettivo è, e credo che lo raggiungeremo, essere pienamente operativi entro la fine di marzo almeno negli Stati Uniti».

Lunghe liste d’attesa

Il debutto è avvenuto in tempo per il Presidents Day. Come riportano i giornali americani diversi utenti che hanno provato a iscriversi a “Truth Social” hanno ricevuto avvisi di errore o sono stati inseriti in lunghe liste di attesa. Alcuni, come riporta la Bbc.com, che hanno cercato di registrarsi hanno ricevuto la risposta: «A causa della massiccia domanda, ti abbiamo inserito nella nostra lista d’attesa». Come ha precisato Nunes entro la fine di marzo la piattaforma sarà pienamente operativa.