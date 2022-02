La Meloni conferma la trasferta negli Usa. E scrive a Draghi: «Sono con te. Massima collaborazione»

Scoppiata la guerra in Ucraina, Giorgia Meloni conferma il suo viaggio in Florida, ad Orlando, per partecipare al Conservative Political Action Conference, come presidente del partito europeo dei conservatori. Ma, prima volare negli Usa. condanna con fermezza l’attacco della Russia. E annuncia la totale collaborazione con il governo Draghi.

La Meloni conferma la trasferta negli Usa

“È inaccettabile l’attacco bellico su grande scala della Russia di Putin contro l’Ucraina”. Ha scritto di prima mattina sul suo profilo Facebook. ”L’Europa ripiomba in un passato che speravamo di non rivivere più. È il tempo delle scelte di campo”, ha aggiunto la leader di FdI. Che ha invitato i Paesi occidentali a restare compatti nel sostegno a Kiev per il ripristino del diritto internazionale. Di fronte alla drammatica escalation miliare, ha annunciato la piena collaborazione al premier Draghi.

“Massima collaborazione con il premier Draghi”

Presa carta e penna, la leader dell’unico partito all’opposizione ha scritto al capo del governo. “Presidente sto partendo per gli Usa e non ci sarò domani all’informativa. Che, come sai, avevamo sollecitato già prima della degenerazione. Credo sia comunque un segnale importante per i nostri rapporti atlantici non annullare la mia presenza al Cpac ((la conferenza annuale dei conservatori Usa). In un momento drammatico come questo. Da forza di opposizione patriottica, ci tengo ad esprimerti la massima collaborazione mia e di Fratelli d’Italia. Per ogni passo che si intenderà prendere al fianco dei nostri alleati. A difesa del diritto internazionale e dell’integrità territoriale dell’Ucraina“.

Tutti i big di FdI condannano l’attacco militare di Mosca

Ferma condanna dell’attacco militare di Mosca all’Ucraina da tutti i big del partito. ”Da giorni chiedevamo la presenza del presidente Draghi per un confronto parlamentare”, ha detto il capogruppo al Senato, Luca Ciriani. “Su quello che stava accadendo e quali azioni l’Italia dovesse intraprendere sul piano nazionale ed internazionale. Abbiamo ribadito questa inderogabile richiesta. Ritenendo impensabile far passare ancora giorni prima di un confronto con il luogo di massima rappresentanza degli italiani”.

Lollobrigida e Ciriani: aspettiamo le iniziative del governo

Concetto ribadito dal capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida. ”Condanniamo questo attacco militare inaccettabile. Fratelli d’Italia per primo aveva sollecitato che fosse il presidente Draghi a riferire in Aula sulla crisi in Ucraina. E che la sola presenza del ministro Di Maio non sarebbe stata sufficiente. La gravità dei fatti di questa notte lo confermano. Il presidente Draghi, riferisca al Parlamento quali siano le decisioni che il governo intende assumere per fronteggiare la drammatica crisi”.