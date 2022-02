Il mondo degli chef stellati in lutto: è morto Alessio Terranova, protagonista di Casa Sanremo

Incidente stradale mortale sulla Strada statale 113, nel Messinese. La vittima è Alessio Terranova, 37 anni, originario di Falcone, noto chef siciliano reduce dall’esperienza di ‘Casa Sanremo‘, l’area ospitalità del Festival. Per cause ancora da accertare la Bmw con a bordo lo chef e un amico è finita contro il guardrail.

Alessio Terranova è morto sul colpo

Il passeggero è rimasto ferito e portato all’ospedale di Milazzo. Mentre Terranova è morto sul colpo. Appena una settimana fa, commentava su Facebook: “Terzo classificato come chef line, porto avanti il nostro paese Falcone nel cuore”. Tante le esperienze professionali che aveva svolto fin qui. Curava anche lo street food e aveva partecipato a vari eventi dedicati a questo settore anche fuori dalla Sicilia. Ancora da chiarire perché la vettura sia sbandata.

“Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con l’entusiasmo e la professionalità che ti contraddistingueva, affrontando ogni prova, anche la più dura, sempre col sorriso sul volto; invece tutto è finito così, con uno schianto fatale ed a ciascuno di noi rimarrà dentro quella parola non detta, quell’atto non fatto. Oggi è un giorno di immenso dolore per tutta la comunità di Falcone, che si stringe alla mamma, al fratello, a tutti i parenti ed ai tantissimi amici! A tutti noi mancherà il tuo sorriso, la tua allegria, la tua immensa simpatia e la tua sincera amicizia; e ti ricorderemo sempre con affetto!”, scrive su Fb un amico, Nino Genovese.

l dolore del sindaco di Falcone