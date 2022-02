FdI si conferma primo partito. Male la Lega, il sondaggio Mentana gela il Carroccio. Tutti i dati

Fratelli d’Italia si conferma ancora primo partito nel sondaggio Swg per il Tg di La 7. Mentana ne dà notizia nel telegiornale serale, puntuale come ogni lunedì. E come lunedì scorso il partito di Giorgia Meloni si attesta al 21,4 per cento, praticamente la stessa percentuale di sette giorni fa. “Ci guadagnerebbe uno solo”, scandisce Mentana, “se si andasse a votare ora”. Un consolidamento importante. Segue al secondo posto il Pd col 20,7 per cento, ma in calo rispetto a lunedì 14 febbraio (21,1%). Aumenta il divario tra FdI e la Lega. Il Carroccio si ferma 16,8.

Sondaggio Mentana: si allarga il divario tra FdI e Lega

Va malissimo per il partito di Matteo Salvini che perde ancora rispetto alla rilevazione di sette giorni fa, quando era al 17 per cento. La Lega esce ammaccata da un’altra settimana “di passione” nel governo. Può gioire Giorgia Meloni- sottolinea il direttore Mentana mentre snocciola le cifre. La leader di FdI sta assorbendo tutti i voti persi da Matteo Salvini da quando ha scelto di entrare nel governo presieduto da Mario Draghi, è il suo giudizio. L’azione di coerenza sulle posizioni assunte sta premiando FdI.

Azione capitalizza il congresso

Con Draghi in calo di popolarità e le “rampogne” fatte dal premier ai partiti, le forze di governo non ne escono bene. Il Movimento 5S vede un po’ d’ossigeno – si fa per dire- con il 13,1 per cento. Un lieve rimbalzo rispetto al 12, 8 della precedente rilevazione, praticamente il minimo storico. Leggera flessione anche per Forza Italia (7,8%, -0,2), mentre Carlo Calenda capitalizza il congresso di sabato 19 febbraio, con la federazione composta da Azione e +Europa che è rilevata al 5,1% (+0,4).