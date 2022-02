Covid, 40.948 nuovi contagi e 193 morti. Boom di prescrizioni della pillola antivirale Pfizer

Sono stati 40.948 i nuovi casi di Covid e 193 i morti nelle ultime 24 ore. Ieri c’erano stati 49.040 contagi e 252 vittime. Il totale dei decessi da inizio pandemia arriva così a 154.206. Il tasso di positività resta pressoché stabile, scendendo al 9,3% dal 9,5% di ieri. I tamponi processati oggi sono stati 440.115 a fronte dei 484.530 di ieri. Dunque, «tende ancora a diminuire, anche se più lentamente, l’incidenza di casi Covid-19 nel nostro Paese, che si fissa questa settimana intorno a 552 casi per 100mila abitanti», ha spiegato il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, chiarendo che «anche l’Rt è in ulteriore diminuzione: stiamo a 0,73». Intanto, si registra i pazienti curati con la pillola anti Covid di Merck e di Pfizer sono ormai più di 8mila.

In discesa anche i ricoveri

Come i numeri del contagio, così calano anche quelli dei ricoveri. I pazienti in terapia intensiva sono attualmente 799 in totale, 40 in meno rispetto ieri. Sono poi 419 in meno i ricoverati con sintomi, che ammontano complessivamente 11.706. Gli attualmente positivi sono 1.175.924, ovvero 23.304 in meno nelle ultime 24 ore, quando si sono registrati anche 65.180 guariti, che portano il totale delle persone che hanno superato il Covid a 11.363.190 da inizio pandemia. «Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e terapia intensiva siamo rispettivamente al 18,5% e all’8,4%, quindi c’è anche in questo caso una graduale tendenza alla decongestione delle strutture sanitarie», ha chiarito ancora Rezza, invitando comunque a continuare a rispettare tutte le misure di prevenzione e a continuare a vaccinarsi.

Boom di prescrizioni per la pillola antivirale Pfizer

Sul fronte delle cure per il Covid si registra l’incremento dell’utilizzo della pillola antivirale molnupiravir (Lagevrio) di Merck (Msd fuori da Usa e Canada) e Paxlovid di Pfizer, che somministrate finora a 8.194 pazienti curati a casa. In particolare, dal quinto report dell’Aifa sul monitoraggio degli antivirali per la terapia del Covid, finora i trattamenti avviati con la pillola Merck sono 7.282 e quelli con la pillola Pfizer sono 912, con un boom di prescrizioni per quest’ultimo farmaco in 7 giorni: 572, che equivalgono a un incremento di quasi il 54%. Infine, per quanto riguarda infine l’antivirale remdesivir, le voci sono due: risultano in totale 3.504 pazienti non ospedalizzati per i quali è stato avviato un trattamento con questa molecola e 85.057 pazienti ricoverati in ospedale trattati col medicinale.