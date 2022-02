Berlusconi allo stadio: «Non ce l’ho con Salvini e Meloni, noi siamo superiori alla sinistra»

Sorride, è di ottimo umore. E per niente arrabbiato con gli alleati. Silvio Berlusconi ci tiene a far sapere alla stampa di non avercela con Matteo Salvini e Giorgia Meloni per gli scossoni nel centrodestra.

Berlusconi: siamo superiori alla sinistra

”No, non posso dire di essere arrabbiato con loro. Ho parlato con loro anche recentemente. Dobbiamo essere consapevoli della nostra superiorità numerica nei confronti della sinistra”. Così il Cavaliere rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa al termine della partita tra il suo Monza e la Spal. Per l’occasione l’ex premier, infatti, è tornato allo stadio. Come si legge sul profilo Instagram di Berlusconi che ha postato una sua foto dopo aver assistito al big match casalingo contro la Spal. “Il calcio è sempre stata la mia passione. Con 29 trofei vinti mi onoro di essere il Presidente più vincente della storia“.

Monza-Spal, il Cav torna allo stadio

È la prima uscita pubblica del Cavaliere dopo il ricovero al San Raffaele. L’ex premier, riferiscono fonti azzurre, si è presentato questo pomeriggio allo stadio del suo Monza pochi minuti prima del fischio d’inizio. Con lui la compagna, la deputata azzurra Marta Fascina, il senatore forzista e amministratore della società bianco-rossa Adriano Galliani. In tribuna anche il fratello del leader forzista, Paolo. Il patron brianzolo non metteva piede allo stadio dalla partita contro il Lecco del primo febbraio 2020, vinta per 4-0 dai padroni di casa bianco rossi.

“Non ce l’ho con Salvini e Meloni”

Nessun timore per la tenuta della coalizione, ha spiegato ai giornalisti con una metafora calcistica. “Dobbiamo anche metterci in campo con delle volontà aggressive nei confronti delle squadre avversarie. Per puntare sempre a un risultato positivo”. Proprio quello che dovrebbe fare in campo il Milan. ”Dvrebbe mettere a punto delle strategie di attacco forse più efficaci. Più concrete ma non è male. Vedo un Milan che gioca. E, se impostato opportunamente – dice l’ex presidente dei rossoneri – potrà ottenere dei buoni risultati”.