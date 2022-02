“Basta, comico, ci hai disgustato”: il web contro il post di Grillo in cui parla della “maturità” del M5S

Grillo massacrato come non mai sui social dopo il suo lungo post “di accompagnamento” alla bomba sganciata da Di Maio contro Conte: con le dimissioni dal consiglio direttivo del M5S con cui si apre di fatto il “redde rationem” contro l’ex premier. Siluro che crea un ulteriore smottamento nei pentastellati. E Grillo che fa ? Cita Calvino. Cita una parabola biblica. Ecco il suo lungo scritto. Di fronte alla rottura Di Maio-Conte, Beppe Grillo chiarisce che “la nostra rivoluzione democratica è chiamata a passare dai suoi ardori giovanili alla sua maturità: senza rinnegare le sue radici ma individuando percorsi più strutturati per realizzarne il disegno”. E aggiunge: “Abbiamo cinque stelle polari, le cinque parole chiave di Italo Calvino per il nuovo millennio: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità e molteplicità”.

Grillo cita Calvino e Gesù, il web: “Di Maio va espulso”

Il web, la base grillina, non ci sta a farsi prendere in giro con ulteriori supercazzole. “Che delusione ci abbiamo creduto e ci avete traditi . E tu il no vax per antonomasia , ti sei vaccinato ?”. Ancora: “Non si può più guardare al futuro se non eliminiamo le mele marce che ogni giorno anno remato contro Giuseppe Conte. Credo proprio che ne sai più di quello che vuoi far credere; tant’è che fosse stata un’altra persona a mettere i bastoni fra le ruote di Conte lo avresti espulso pubblicamente. Ora vogliamo che il traditore voltagabbana Di Maio sia espulso: come tutti gli altri, le regole si fanno per essere rispettate da tutti. Il movimento non si può permettere di avere la copia di Renzi all’interno”. sono un po’ di commenti che leggiamo sotto il suo post e su altri siti di notizie.

“Falla finita, comico, ci hai disgustato”