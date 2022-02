Addio a Maurizio Zamparini, talent scout e “mangia-allenatori”: era stato ricoverato per una peritonite

Maurizio Zamparini, ex storico patron del Palermo Calcio, è morto questa notte in una clinica in provincia di Ravenna. L’imprenditore friulano, 80 anni, era stato ricoverato a Natale a Udine per una peritonite. Poi era tornato a casa, ma le sue condizioni si sarebbero aggravate rendendo necessario un altro ricovero.

Zamparini già alla vigilia di Natale era stato ricoverato ed operato d’urgenza all’addome per una peritonite all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove era anche stato per alcuni giorni in terapia intensiva in seguito all’intervento chirurgico per la gravità del quadro clinico. Dopo alcuni giorni Zamparini si era ripreso al punto da permettere il ritorno a casa anche se il quadro complessivo della sua salute non era dei migliori.