Stefano Feltri getta fango su Berlusconi, Minzolini lo travolge e lo ammutolisce così (video)

Il Berlusconi “divisivo” è il terreno di scontro tra Augusto Minzolini che travolge Stefano Feltri, incendiando la puntata mattutina di Omnibus su La7. Il tema è quello di sempre e che ci accompagnerà da qui al 24 gennaio. “Il Quirinale e il governo sono due problemi diversi”, inizia il ragionamento il direttore del Giornale entrando nel merito dell’intervento del Cav: “Se Draghi va al Colle, Forza Italia lascerà questa maggioranza”. “Nel momento in cui Silvio Berlusconi o chiunque altro va al Colle – prosegue Minzolini interrogato dalla conduttrice Alessandra Sardoni – ci deve essere qualcuno che in piena pandemia si assuma la responsabilità di aprire una crisi di governo. Ma mi sembra difficile”.

Minzolini, dunque, ha focalizzato il tema su Palazzo Chigi e le sorti del governo. Il dibattito si è poi sposta sulla possibile candidatura del leader di Forza Italia come capo dello Stato. Incalza Minzolini: “Perché ci deve essere un veto su Berlusconi?”. A questo punto la risposta di Stefano Feltri è quanto mai improvvida e velenosa: “Perché ha il braccio destro che è stato in galera per mafia. Come perché?”, ha replicato il direttore del Domani. Minzolini non ci sta e recrimina al collega e alla sinistra tutta la palese contraddizione del loro ostracismo a Berluscono. “Allora non ci facevi un governo insieme!”, lo zittisce Minzolin. Feltri cerca di buttare la palla in tribuna, dicendo che il governo è stato fatto con Antonio Tajani. Risibile controrisposta.