Sparatoria a Nizza, «l’operazione è andata male»: uomo morto durante un arresto. Fermato un agente

Una persona è morta a Nizza nel corso di una sparatoria in strada nel centro della città. Un’operazione della polizia si trasforma in giallo: con un morto, deceduto dopo essere rimasto gravemente ferita. Siamo in pieno centro cittadino, ma le notizie arrivano scarse e frastagliate. Tra i media locali, però, il sito internet del quotidiano Nice-Matin riferisce nell’immediato che gli spari sarebbero esplosi nel corso di un interrogatorio, durante un fermo di polizia, nel quartiere della Buffa. E che gli agenti hanno immediatamente provveduto a chiudere la zona dopo aver lanciato una serrata caccia all’uomo con una persona ricercata. Nel frattempo, sul posto sono giunte le forze speciali della Bri. E la polizia ha invitato via Twitter la popolazione ad evitare il settore.

Sparatoria a Nizza, uomo ucciso in un’operazione di polizia: fermato l’agente che ha sparato

A quanto si apprende, allora, sarebbe stato un agente di polizia a sparare a Nizza, durante un’operazione finalizzata all’arresto di sospetti coinvolti in un omicidio. Lo ha precisato il procuratore Xavier Bonhomme, spiegando che le autorità avevano mandato gli agenti nel quartiere centrale della Buffa per arrestare i sospetti di un omicidio avvenuto il 24 dicembre. «L’operazione è andata male», ha spiegato il magistrato. Aggiungendo che «un agente ha aperto il fuoco». E che le forze dell’ordine hanno fatto sapere che una delle persone ferite «è morta». Bonhomme ha anche confermato che «l’agente è stato fermato» e che «non è stata trovata alcuna arma riconducibile alla vittima».