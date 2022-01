Roma, vandali all’ospedale San Camillo: allagano un piano e crolla il controsoffitto di radioterapia (video)

L’ospedale San Camillo di Roma ha subito danni rivelanti a seguito di un atto vandalico compiuto nella notte. A darne notizia è stato lo stesso nosocomio, che sui propri social ha anche postato alcune foto della devastazione provocata dai teppisti, i quali hanno lasciato aperti rubinetti e bocchette idriche provocando l’allagamento della direzione sanitaria e il crollo di alcuni controsoffitti di radioterapia.

D’Amato: «Contro il San Camillo, gesto vandalico vile»

Sul caso indaga la polizia, giunta in mattinata per i primi sopralluoghi. Sul posto si è recato anche l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, per verificare i danni insieme al direttore generale Narciso Mostarda. Si è trattato, ha detto l’assessore, di «un gesto vandalico vile, di chi non vuole bene alla comunità professionale del San Camillo, che tanto sta facendo per sconfiggere il Covid e tutte le altre patologie».

Indignazione bipartisan per un «atto criminale»

L’episodio ha provocato un’indignazione bipartisan. «L’atto vandalico all’ospedale San Camillo di Roma è pura barbarie, ci auguriamo davvero che i responsabili siano rapidamente individuati e puniti», ha scritto su Twitter la deputata azzurra Annagrazia Calabria, mentre la coordinatrice regionale di Azione, Valentina Grippo, ha parlato di «un atto vile e, al contempo, criminale».