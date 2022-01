Pfizer annuncia il vaccino contro Omicron: «È già in produzione, sarà pronto entro marzo»

L’Ema sta valutando la domanda di autorizzazione per l’antivirale Paxlovid, il farmaco di Pfizer, per il trattamento di Covid-19 in adulti e adolescenti. Lo ha annunciato la stessa Agenzia europea del farmaco, facendo sapere che il responso dovrebbe arrivare nel giro di settimane. È invece atteso «entro marzo» il vaccino specifico contro Omicron. Ancora una volta a produrlo è Pfizer, il cui Ceo, Albert Bourla, ha spiegato che l’azienda ha già cominciato a produrre delle dosi e anticipato che il vaccino colpirà anche altre varianti in circolazione.

Pfizer: «Il vaccino contro Omicron pronto entro marzo»

«La speranza è riuscire a ottenere un prodotto che avrà una protezione migliore in particolare contro l’infezione, perché la protezione contro i ricoveri e la malattia grave è ragionevole in questo momento, con i vaccini attualmente a disposizione, finché si ha la terza dose», ha detto Bourla, in un’intervista alla Cnbc. Dunque, una buona notizia, sebbene la speranza è che per marzo lo “tsunami” Omicron possa già essere rientrato.

La prospettiva che la curva dei contagi cali a fine gennaio

«Col passare dei giorni le cose miglioreranno, soprattutto quando avremo superato il picco dei casi legati alla variante Omicron, che possiamo stimare arriverà tra la seconda e la terza decade di gennaio», ha detto il sottosegretario alla Salute, Pier Paolo Sileri, a 24 Mattino, su Radio 24. «La luce in fondo al tunnel io la vedo da quando sono arrivati i vaccini», ha aggiunto quindi Sileri, invitando a guardare «il numero dei casi di un anno fa e i numeri di oggi, con una variante estremamente più contagiosa». «E poi – ha esortato – guardiamo il numero dei ricoverati in terapia intensiva: i vaccini ci proteggono dalla malattia e ci consentono oggi, a differenza di un anno fa, di tenere aperte in sicurezza le attività economiche e sociali».