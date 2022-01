Osservatorio Quirinale: Berlusconi sorpassa Draghi tra le “citazioni” e monopolizza il dibattito social

«A sette giorni esatti dalla prima seduta, convocata per lunedì 24 gennaio, la platea dei grandi elettori chiamati a scegliere il successore di Sergio Mattarella sta iniziando a scaldare i motori della polarizzazione». Lo riporta Osservatorio Quirinale, nel report realizzato da Blogmeter e Arcadia.

Osservatorio Quirinale: c’è il sorpasso del Cav sul premier

«Un primo evidente indizio che il dibattito nei prossimi giorni sarà monopolizzato dai nomi e profili dei possibili candidati – si legge nel report – è nella classifica degli hashtag più utilizzati dai parlamentari italiani tra ieri, domenica 16, e oggi, lunedì 17. #Covid, che avrebbe dovuto presidiare la maggior parte delle discussioni è solo ottavo, mentre al secondo e al terzo posto della Top Ten Hashtag troviamo #presidentedellarepubblica e #quirinale, mentre #berlusconi al momento è “solo” settimo».

«Due gli elementi essenziali da sottolineare», secondo il bollettino di Osservatorio Quirinale, «per la prima volta, dopo diverse settimane, il leader di Forza Italia e candidato in pectore della coalizione di centrodestra, supera il premier in carica nel numero totale di menzioni e nella capacità di coinvolgimento degli utenti nelle discussioni, l’engagement, ma questo sorpasso gli porta in dote una perdita di sentiment.

Infatti, a dispetto delle ultime rilevazioni del mood, la crescente polarizzazione sul tema “Quirinale” mette in luce la divisività del nome Berlusconi per gli utenti che partecipano alle discussioni. Un mood fortemente condizionato dai canali sociali dei parlamentari del Movimento 5Stelle».

«Tra i parlamentari che si sono aggiudicati la quota più alta di engagement utilizzando la keyword “Quirinale”, al primo posto c’è Barbara Lezzi, oggi nel gruppo misto, seguita da una folta pattuglia del M5S, dal leghista Maurizio Campari e dal senatore di Potere al Popolo Matteo Mantero».

«Facebook è il Re della Rete per il dibattito quirinalizio. Oltre il 90% del parlato generato dai post social pubblicati dai parlamentari, che contenevano al proprio interno la keyword di ricerca “Quirinale”, è stato ospitato da Facebook e solo una parte residuale invece è stata assorbita da Twitter e Instagram.

Silvio Berlusconi monopolizza tutti i partiti

«Sulla keyword “Silvio Berlusconi” la top ten dell’engagement è più eterogenea. In pole Alessia Rotta del Partito Democratico e dietro lei diversi parlamentari del M5S, di Forza Italia (Andrea Ruggeri) e di Fratelli d’Italia (Isabella Rauti).

Gli hashtag più utilizzati nelle discussioni social dalla platea dei parlamentari italiani, confermano la polarizzazione del dibattito politico sul tema dell’elezione del Capo dello Stato. L’hashtag #covid è solo ottavo, mentre #presidentedellarepubblica e #quirinale iniziano la scalata al primo posto attualmente occupato da #fratelliditalia. Tra i nomi dei papabili candidati al momento – osserva il report – è presente solo #Berlusconi. Ancora assente l’hashtag Draghi».