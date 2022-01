Nicolò Cuscunà esempio di buona politica. Il ricordo di Gasparri e Landolfi. Lunedì i funerali

Cordoglio, dolore, rimpianto per una figura molto amata nel mondo della destra, non solo di Caserta. La morte di Nicolò Cuscunà, già consigliere comunale del Movimento sociale, due volte deputato di Alleanza nazionale, lascia più povera la nostra comunità umana e politica. I funerali si terranno lunedì alle 15 presso la Chiesa del Buon Pastore a Caserta. Il senatore Maurizio Gasparri ha ricordato con queste parole commosse un suo grande amico:

Nicolò Cuscunà, Gasparri: “Infaticabile esempio di buona politica”

“Ricordo con grande commozione Nicoló Cuscunà, militante della destra casertana, poi infaticabile creatore di politica e di presenze sul territorio; deputato di Alleanza Nazionale per due legislature. Nicoló ci ha lasciato a 69 anni, rimanendo sempre coerente nel rappresentare i valori della famiglia e di una autentica socialità. Lui come tanti ha scelto da ragazzo di rappresentare con passione grandi ideali ed è stato sempre attento ai valori della cultura e dell’ambiente”.

Dedizione e umiltà a servizio della politica

Uomo di cultura, univa passione e pragmatismo: “Presente giovanissimo nelle assemblee locali- ricorda Gasparri- ha partecipato attivamente al processo di modernizzazione della destra. Legatissimo alla sua famiglia, alla quale va il pensiero e l’abbraccio, Nicoló va ricordato tra gli esempi della buona politica, fatta con dedizione e umiltà. A lui mi ha legato una sincera e forte amicizia. Domani lo saluteremo a Caserta”.

Mario Landolfi: “Fummo eletti insieme nel ’94. Ricordi incancellabili”

Di Nicolò Cuscunà ha ricordi indelebili Mario Landolfi, ex ministro delle Telecomunicazione del governo Berlusconi. E’ stato un uomo capace di lasciare un segno. “Nicolò è stato negli Anni ’70 il nostro segretario provinciale: era per noi, un po’ più giovani di lui,un faro, un esempio”. landolfi ha condiviso con lui momenti decisivi della sua vita politica. Fummo eletti insieme nel 1994- ricorda – con la piccola pattuglia di eletti sotto il simbolo di Alleanza Nazionale”. Momenti incancellabi di una vita di battaglie. “I ricordi che mi legano a lui sono tanti, dalla miliatanza alle aule parlamentari”.

Il cordoglio di Caserta

Insostituibile, bonario, di grande simpatia umana. Il sindaco Carlo Marino e l’Amministrazione hanno inviato alla famiglia un messaggio molto toccante: “Esprimiamo il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell’onorevole Nicolò Cuscunà. Di lui, già consigliere comunale per vent’anni e parlamentare per due legislature, rimarrà vivo il ricordo di un uomo che amava la sua terra e portava avanti le sue battaglie con forza e determinazione, esempio di impegno politico onesto e autentico.

Le più sentite condoglianze alla sua famiglia”.