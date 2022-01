E’ morto Nicolò Cuscunà, ex deputato An. Con lui se ne va un pezzo di storia della destra casertana

E’ in lutto la destra casertana e tutta la comunità umana che si richiama a quell’idea: è morto infatti all’età di 69 anni Nicolò Cuscunà, già consigliere comunale del Movimento sociale, due volte deputato di Alleanza nazionale, uomo che univa alla passione per la politica quella per la cultura. Diplomato all’accademia delle belle arti, Cuscunà è stato anche docente. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 18 agosto. Cuscunà è deceduto in ospedale dov’era ricoverato per accertamenti.

Intorno a lui si era formata una classe di amministratori che si è distinta sul territorio per visione strategica e coerenza delle idee. Dopo l’esperienza in Parlamento, è stato presidente dell’Acms accompagnando il processo difficile di trasformazione dell’azienda trasporti casertana.

Cuscunà era tanto generoso quanto sincero nell’esprimere il suo punto di vista, ed ha sempre avuto il merito della coerenza nel portare avanti le sue battaglie. Si era ritirato dalla politica ma sempre mantenendo ottimi rapporti con i massimi esponenti del centrodestra nazionale.

Alla famiglia Cuscunà, ai tre figli e agli amici più stretti giungano le più sentite condoglianze della redazione del Secolo d’Italia e della Fondazione An.