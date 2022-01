Morto per polmonite causata dalla legionella il presidente del Parlamento europeo David Sassoli (video)

David Sassoli, 65 anni, presidente del Parlamento europeo, è morto questa notte nella struttura sanitaria dove si trovava ricoverato da alcuni giorni a causa di una “brutta” polmonite dovuta al batterio della legionella, come lui stesso aveva reso noto in un video dopo che aveva dovuto annullare tutti gli impegni istituzionali da settembre a inizio novembre scorsi.

È stato il suo portavoce Roberto Cuillo a darne notizia in un tweet nel quale ha scritto che Sassoli è morto all’1.15 dell’11 gennaio nel Centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, dove si trovava ricoverato: “la data e il luogo dei funerali verranno comunicati nelle prossime ore“.

Sassoli era stato ricoverato per diversi giorni in un ospedale di Strasburgo, fino a quando i medici non gli avevano consentito il rientro in Italia per continuare a curare la polmonite.

A novembre poi c’era stata una ricaduta. Il mese scorso Sassoli aveva annunciato che non si sarebbe ricandidato alla guida dell’Europarlamento. E giovedì prossimo era prevista l’elezione del suo successore, per la seconda metà della legislatura.

Ieri, in una nota, il suo portavoce, Roberto Cuillo, aveva reso noto: “Il presidente del Parlamento europeo dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del Presidente del Parlamento europeo è cancellata”.

Nelle ultime ore il mondo della politica di era stretto attorno a Sassoli con messaggi di incoraggiamento ma si era capito che la situazione stava degenerando.

David Sassoli, che avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 30 maggio, era nato a Firenze. Lascia la moglie, l’architetto Alessandra Vittorini, figlia del celebre architetto e urbanista aquilano Marcello Vittorini, e due figli, Livia e Giulio.

Giornalista professionista dal 1986, David Sassoli è stato vicedirettore del Tg1 dal 2006 al 2009.

Eletto parlamentare europeo per il Partito Democratico nella VII legislatura, è stato capo della delegazione Pd all’interno dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici.

Rieletto alle Europee del 2014, è stato vicepresidente del Parlamento europeo da luglio 2014 a maggio 2019.

Ricandidatosi al voto del 26 maggio 2019 nella circoscrizione dell’Italia centrale viene nuovamente rieletto con 128.533 voti.

Il 3 luglio 2019 viene eletto presidente del Parlamento europeo – è il settimo italiano a ricoprire la carica – con 345 voti al secondo scrutinio.

Il 15 dicembre scorso, a un mese dalla scadenza del mandato, aveva annunciato che non si sarebbe ricandidato alla presidenza del Parlamento europeo per “non dividere la maggioranza europeista“.