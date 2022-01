Messina, sceneggiata del sindaco No Green pass Cateno De Luca: si dimette e si candida alla Regione

Dal No al Green pass al sì alla Regione Sicilia. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, da tempo nel mirino del centrodestra, si dimette da sindaco di Messina e si lancia verso la candidatura alla Regione Sicilia contro Nello Musumeci, incitando alla rivolta anche la Calabria e sperando nel trampolino di lancio elettorale del Covid. La sua protesta nasce dal rifiuto di adeguarsi alle norme sul super Green pass per l’attraversamento dello Stretto: “Abbiamo superato ogni limite, e, per effetto della normativa in atto, in questo momento i siciliani sono sotto sequestro”, aveva detto ieri, spiegando che la sua sarebbe stata un’occupazione “permanente”, ma “pacifica”. “Non blocco nessun traghetto. Mi metterò in un angolo, chiederò un sacco a pelo e non andrò via in attesa dei rappresentanti dello Stato”, aveva spiegato. Per il primo cittadino la norma viola di fatto la continuità territoriale.

Cateno De Luca annuncia le dimissioni

Oggi Cateno De Luca ha annunciato le dimissioni. “Ho mantenuto l’impegno. Avevo detto che oggi avrei consegnato le mie dimissioni da sindaco e l’ho fatto poco fa. Le mie dimissioni sono state protocollate”, dice il sindaco De Luca, che da ieri mattina occupa pacificamente la rada San Francesco per protestare contro l’obbligo di green pass rafforzato per attraversare lo Stretto di Messina. Le dimissioni da sindaco erano state annunciate già nelle scorse settimane dal primo cittadino pronto a candidarsi alla Presidenza della Regione siciliana. “Avrei preferito passare la notte a casa mia con la mia famiglia e che non venisse messa in discussione una sacrosanta prerogativa, quella della continuità territoriale – dice adesso De Luca -. Ma continuiamo questa battaglia e se non arriveranno risposte da Roma siamo pronti ad alzare il livello della nostra protesta”.

L’asse tra Messina e Reggio Calabria

“Mi hanno appena informato che il sindaco facente funzione della città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, verrà a trovarci perché il problema che abbiamo sollevato vale anche per i calabresi che hanno la necessità di venire in Sicilia per questioni lavorative: il famoso pendolarismo sconosciuto a Roma” dice durante una diretta Facebook Cateno De Luca.

“Noi restiamo in attesa di avere notizie da Roma – aggiunge – che il ministro Speranza con un colpo di penna corregga una stortura normativa. Qualche parlamentare messinese è riuscito a parlare con lui ma pare avrebbe detto che non se ne parla. Hanno fatto una stronz… legislativa e per pura presunzione non vogliono correggerla. Mi auguro non sia così. Intanto, noi restiamo sotto sequestro di Stato”.