Marocchino pedofilo scarcerato va in piazza e bacia una bambina di 4 anni: nuovo arresto a Torino

Arrestato per porto d’armi e atti osceni, poi scarcerato, l’immigrato marocchino va in piazza Castello a Torino e ci riprova: bacia una bambina di quattro anni e viene di nuovo arrestato. Lo aveva già fatto, qualche tempo fa, a Bologna, con una bambina di tre anni. Ma era libero. Accade, come al solito, in Italia, dove la giustizia chiude un occhio fin troppo spesso, quando si tratta di gestire le condanne degli immigrati, anche quando si tratta di pedofili o potenziali tali. Ed ecco che spunta fuori l’orrore, denunciato dai sindacati di polizia.

Il marocchino scarcerato che torna a fare il pedofilo con una bambina

Ma come si possono tutelare i cittadini?", si chiedono i sindacalisti dei poliziotti. Il marocchino, 25 anni, la sera dello scorso 26 dicembre 2021 era stato arrestato dalla polizia dopo avere rubato un coltello in un ristorante di piazza Vittorio Veneto a Torino, averlo brandito ed essersi denudato in strada. Scarcerato con l'obbligo firma al commissariato Centro un paio di giorni dopo l'episodio, è stato nuovamente arrestato domenica 9 gennaio 2022 per avere baciato sulla bocca con la forza una bambina di quattro anni in piazza Castello. L'immigrato è adesso nuovamente in carcere con l'accusa di violenza sessuale su minorenne. E' il Siulp a divulgare, sui giornali locali, la vicenda, parlando di quell'immigrato lasciato uscire dal centro rimpatri dopo un suicidio simulato.

I poliziotti sono stanchi dei giudici buonisti