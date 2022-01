Mancini jr protesta contro la censura di Fico: «Ho ricevuto quattro voti. Perché non li ha resi noti?»

C’è da augurarsi che la partita del Quirinale si concluda il prima possibile. Non soltanto per il bene del Paese ma anche per la salute del presidente Roberto Fico. Che, a giudicare dai racconti ‘anonimi” di chi lo segue passo passo, sarebbe molto stressato dalla fatica dello spoglio e dei quotidiani riflettori puntati addosso. A giudicare da sviste e omissioni collezionate, la terza carica dello Stato potrebbe non reggere psicologicamente al prolungarsi della maratona parlamentare. L’ultimo a protestare ufficialmente contro Fico, presidente naif, non troppo attento al protocollo ufficiale, è Pietro Mancini, figlio del leader socialista Giacomo. Che ieri ha conquistato ben quattro voti come successore di Mattarella, ma è stato oscurato dal presidente della Camera.

La protesta di Mancini jr contro Fico: mi ha censurato

“Caro presidente Fico, nel terzo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica ho ricevuto quattro voti dai grandi elettori. Non capisco le ragioni che l’hanno indotta a non render noti, ai parlamentari e al Paese, i risultati che mi riguardano citati, ieri, nei siti on line dei quotidiani più diffusi”. Così il giornalista e scrittore, presidente della Fondazione Giacomo Mancini, al presidente della Camera. Che aggiunge: “Eppure lei ha letto i 2 voti -meno di quattro, mi sembra – ottenuti da Vespa e altri…”. Una imperdonabile distrazione o una scelta politica? Certo è che ‘il notaio’ Fico, che con piglio decisionista ha tentato di tenere fuori dalle votazioni i positivi e i quarantenati e ha imposto regole ferree, tipo la lettura del solo cognome al momento dello spoglio, sta perdendo i colpi. E dimostrerebbe, a sentire il figlio del leader socialista, un certo strabismo. Perché l’ex ragazzo dei centri sociali diventato la terza carica dello Stato recita a voce alta in diretta televisiva i nomi di sportivi, attori e cantanti (Baglioni, Lotito, Al Bano, Frassica) scritti sulla scheda da parlamentari bontemponi e censura Mancini junior? Anzi, a sfogliare gli stenografici della Camera, il presidente Fico pronuncia il nome di Mancini. Ma è Roberto Mancini, l’allenatore della Nazionale di calcio. Si attende la risposta del presidente della Camera che per ora resta in silenzio.