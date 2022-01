Malore in aula per Federico Mollicone. Il deputato di FdI è ricoverato al Gemelli

Cronaca

19 gen 2022 di Redazione

L’esponente di Fratelli d’Italia Federico Mollicone si è improvvisamente sentito male, ieri, durante la votazione sulla questione di fiducia sul decreto legge per il super Green pass. Aveva da poco terminato il suo intervento quando ha perso conoscenza.

Il presidente di turno, Ettore Rosato, ha subito sospeso la seduta per consentire l’intervento del personale sanitario per prestare soccorso al deputato. Mollicone, 51 anni, è stato trasportato all’ospedale Gemelli di Roma dove è stato ricoverato per essere sottoposto ad accertamenti sanitari. Quando la Camera ha ripreso i lavori Rosato ha espresso “a nome di tutti auguri di cuore al collega Mollicone”, parole seguite da un applauso unanime. Alcuni deputati hanno fatto sapere che lo stato di salute dell’esponente di FdI è sotto controllo. Oggi le condizioni di salute sono in via di miglioramento.

La notizia ha destato preoccupazione nella comunità umana di Fratelli d’Italia, partito che ha contribuito a fondare, e in tutta la destra politica, dove Mollicone ha militato fin da adolescente seguendo le orme del padre Nazzareno, sindacalista e scrittore.