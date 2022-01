L’ultima vittima del Covid è una bambina di 2 anni ricoverata al Bambino Gesù. Oggi altre 253 vittime

E’ morta al Bambin Gesù la bambina di due anni positiva al Covid giunta in gravissime condizioni ieri pomeriggio da Catanzaro a Roma, trasportata da un C-130J dell’ Aeronautica Militare. La piccola paziente era ricoverata presso l’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro quando, a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche per gravi problemi respiratori, ieri si è reso necessario l’immediato trasferimento al Bambino Gesù di Roma. Per il trasporto sanitario di emergenza è stato necessario l’utilizzo di un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, in grado di imbarcare l’ambulanza.

Covid, la bambina in arrivo dalla Calabria al Bambino Gesù di Roma

“La paziente era arrivata già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari, la bambina è deceduta poche ore dopo l’arrivo in Ospedale. Ai familiari della bambina va il più profondo sentimento di cordoglio e vicinanza”. Lo comunicano in una nota congiunta l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio e l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù in merito alla morte avvenuta ieri nella tarda serata della bimba di 2 anni positiva Covid giunta nel pomeriggio con volo militare dall’ospedale di Catanzaro.

Le parole commosse del sindaco di Mesoraca

“E’ volata in cielo una piccola creatura di appena due anni, bella, raggiante e dal sorriso meraviglioso”. E’ quanto si legge in un post su Facebook del sindaco e dell’amministrazione comunale di Mesoraca, comune in provincia di Crotone dove risiede la famiglia della bambina di due anni morta per Covid dopo il trasferimento urgente avvenuto ieri da Catanzaro all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

“Quello di oggi – riporta il post – è un messaggio che il Sindaco e l’Amministrazione Comunale non avrebbero mai voluto scrivere. Un messaggio che esprime la tristezza di un’intera Comunità che, nel giro di pochi giorni, ha visto volare in cielo tre care concittadine a causa del coronavirus. Il risveglio di stamattina, poi, è stato ancora più tragico e lascia un intero paese scosso e distrutto. Il Sindaco, l’Amministrazione e l’intero Consiglio Comunale partecipano commossi ed increduli al dolore che ha colpito la famiglia Sorressa Londino per la perdita improvvisa della cara Ginevra”.

Il bilancio delle vittime del virus del 30 gennaio

Sono 104.065 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, domenica 30 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 235 morti(ieri 377). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 818.169 tamponi con un tasso di positività al che scende al 12,7%. Calano i ricoverati con sintomi (-19) da ieri, ma aumentano le terapie intensive (+5). In Italia al momento ci sono 1.593 persone in rianimazione, mentre 19.917 sono i pazienti ricoverati nei repa