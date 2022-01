La deputata Pd Prestipino trova casa svaligiata e diventa “forcaiola”: «Maledetti, vi mando la Digos»

Era tornata dal voto per il presidente della Repubblica e ha trovato l’appartamento svaligiato dai ladri: la reazione della deputata Pd Patrizia Prestipino ha reagito in modo “politicamente scorrettissimo”. In piena contraddizione con lo stile del suo partito quando si parla di sicurezza e di criminalità. Anzi, con un infuocato post su Facebook si è scatenata in anatemi e minacce alla “non sapete chi sono io”, nei confronti degli anonimi ladri.

Il post politicamente scorretto della deputata Pd, Patrizia Prestipino

«Stasera torno a casa – ha scritto la Prestipino – e trovo l’appartamento svaligiato dai ladri e Lola e Lù (i due cani della parlamentare ndr) mezze addormentate. Io non so se questi maledetti leggeranno mai questo post, ma sappiano che la Digos è già operativa e, insieme alle immagini della telecamera che ho sparse ovunque, ricostruiamo chi sono. E vi assicuro che non avranno vita facile. Gli conviene farmi recapitare le cose a cui sono più affezionata. Che non sono quelle di valore. Che erano ben poche!».

I commenti di chi è stato derubato: “Non li trovano e se li trovano li lasciano impuniti”