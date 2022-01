Il nuovo incubo degli anziani: il trucco delle monetine per rubargli tutto. Tre stranieri arrestati a Torino

Derubavano donne anziane distraendole con un trucco: lanciavano sull’asfalto monetine e banconote e un complice si impossessava della borsa incustodita sul sedile anteriore dell’auto. Il trucco è stato, però, notato dai carabinieri di Susa che hanno fermato la banda. Si tratta di tre peruviani, di 25, 30 e 36 anni, accusati di furto aggravato in concorso. La tecnica della monetina, banale ma micidiale quanto ingannevole, viene utilizzata spesso nelle grandi città, soprattutto in prossimità delle Poste o delle banche dove gli anziani si recano a prelevare i soldi della pensione, in auto, per chi ce la fa da soli, o accompagnati da badanti o da parenti.

Il trucco della monetina che inganna gli anziani

Nei giorni scorsi i militari, che stavano seguendo gli spostamenti di un’auto già avvistata in altri luoghi teatro di furti ai danni di donne sole e anziane, li hanno colti in flagranza nel parcheggio di un supermercato nell’hinterland torinese e individuato la base logistica dentro cui il gruppo nascondeva una piccola parte della refurtiva, occhiali, borse, tablet, cellulari, dal valore stimato superiore ai 25.000 euro.

Con i bancomat rubati alle vittime prelevavano denaro contante, che poi veniva reinvestito in proprietà in Perù, o acquistavamo beni di lusso che venivano nascosti in case di anziani insospettabili e ignari di tutto, in cui alcune connazionali svolgevano il ruolo di badanti.