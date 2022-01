Il grazie di Nicol dopo l’addio ad “Amici”: «Ci credo ancora». E prepara la rivincita (video)

Un «è stato bello» scritto sui social. Nicol commenta la sua eliminazione ad Amici. Un’eliminazione che era nell’aria, ma fino all’ultimo era accesa una piccola fiamma di speranza. Ma è solo un “a presto risentirci” perché la rivincita sarà presto bell’e pronta. La giovane cantante e allieva di Rudy Zerbi ha deciso di rompere il silenzio sui social e ringraziare tutti i suoi fan per l’affetto ricevuto durante il suo percorso nella scuola. «È finita la mia avventura. Per me è stato un onore cantare su quel palco. Il palco è proprio quello che cercavo, ciò che per un artista dovrebbe essere normalità. Da due anni a questa parte è diventato un lusso, un lusso per chi come me, muove i primi passi in questo mondo. L’amore che provo per la musica, per il palco, mi ha permesso di combattere contro paure che pensavo imbattibili».

Le parole di Nicol dopo l’addio ad Amici

«Prima di entrare», ha spiegato, «avevo timore anche a stare in mezzo alle persone. E da un giorno all’altro mi sono ritrovata davanti a milioni di telespettatori». Poi Nicol ha concluso che grazie ad Amici ha «avuto la conferma che si può fare, possiamo combattere le nostre paure. Sono stati 4 mesi che porterò nel cuore per sempre, assieme a tutte le persone che hanno viaggiato con me. Sono stati quattro mesi di possibilità: possibilità di studiare, di conoscere professionisti eccezionali, di mettermi in gioco, possibilità di cui farò tesoro da oggi in avanti. Perché è finita la mia avventura nella scuola di Amici. Ma di certo non è finita la voglia di crederci ancora. Mi state dimostrando un affetto incredibile, in tanti di voi si riconoscono in quello che vivo e scrivo. E l’unico modo che conosco per ricambiare questo affetto, è continuare a scrivere, a fare musica. Piano piano cercherò di rispondere a tutti quelli che mi stanno scrivendo. Ora un bel respiro… ci vediamo presto, ve lo prometto, ora più che mai. I sogni si realizzano mentre sei sveglio».

L’ingresso nella scuola di Canale 5

Nicol Castagna è nata il 5 dicembre 1999 a Vicenza. Fin da bambina si è avvicinata al mondo della musica e a 17 ha iniziato a cantare e caricare i video delle sue performance su YouTube. Proprio grazie ai social è riuscita a farsi notare dai produttori di Hokuto Empire, che l’hanno scritturata perché colpiti dai suoi brani inediti. Ha sempre timore di stare in mezzo alle persone, tranne quando canta. Il 19 settembre 2021 Nicol ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici 2021. C’è Radio Zeta che pare averle concesso una chance. Ora starà a lei sfruttarla.