I nomi della terna di centrodestra: Pera, Casellati e Nordio. La sinistra prepara la sua contro-lista

C’è grande attesa per la conferenza stampa nella quale il centrodestra annuncerà la sua lista di “quirinabili”. nella quale, secondo l’Ansa, ci saranno sicuramente Elisabetta Casellati, Marcello Pera e Carlo Nordio.

“Presenteremo – afferma Antonio Tajani – una rosa di donne e uomini di altissimo profilo, anche istituzionale, che secondo noi hanno le caratteristiche per fare il Presidente della repubblica”. Si tratta di nomi, ha aggiunto Matteo Salvini, che non hanno tessere di partito in tasca.

Il leader della Lega avverte che non si tratta di nomi buttati lì per perdere tempo, ma di figure sulle quali si può e si deve discutere. “Noi non andiamo a proporre il Prodi di turno, vorremmo quindi quantomeno discuterne”. E assicura, anche in questa occasioni, che la proposta Casini non è nei pensieri del centrodestra.

La risposta di Pd, Leu e M5S è stata di far slittare il vertice tra Letta, Conte e Speranza alle 17,15 per attendere di vedere le carte dell’altra coalizione. Con la forte tentazione di preparare una contro-lista di nomi e tornare così al muro contro muro che ha già caratterizzato la prima giornata di votazioni. Pd, Leu e M5S confermano intanto che anche oggi la loro scelta sarà la scheda bianca.

Intanto Pierferdinando Casini, nel giorno in cui i giornali lo mettono in disparte per far salire le quotazioni di Franco Frattini, posta un messaggio su Instagram: “La passione politica è la mia vita!!”. Un post accompagnato da una sua foto, giovanissimo, mentre parla dal palco ad un’iniziativa politica.