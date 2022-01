Far West a Napoli: nel video l’immigrato tenta di accoltellare un passante e il finanziere gli spara

L’inseguimento per la strada, l’intimazione a fermarsi, il tentativo dell’immigrato di accoltellare i passanti prima del colpo di pistola esploso da un finanziere che ha colpito alle gambe l’africano che stava seminando il panico alla periferia di Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Nel video che pubblichiamo in basso tutte le fase della scena da Far west che si è consumata due giorni fa sotto gli occhi dei cittadini, uno dei quali ha avuto la prontezza di girare il video. Scene che spesso si ripetono nelle città italiane.

San Giovanni a Teduccio, la fuga dell’immigrato e i colpi del finanziere

La sparatoria è avvenuta in Via 2 giugno, dopo che un immigrato di colore ha seminato il terrore in strada con un coltello e una pistola risultata essere poi arma giocattolo. Successivamente, soccorso da una pattuglia del 118, il ferito è stato trasportato all’Ospedale del Mare. Qui, avrebbe colpito l’infermiere con un pugno al volto e spintonato l’autista, forse nel tentativo di scappare.

Il ferito è un cittadino straniero, di origine africana. Nel video di un passante si vede l’uomo inseguito dai finanzieri, in mano sembra avere un coltello, poi raccoglie qualcosa da terra, la lancia contro uno dei militari e corre nella sua direzione e tenta di accoltellarlo, quindi gli spari, cinque in totale, uno dei quali colpisce alle gambe il nordafricano.