Epstein, il principe Andrea vende il lussuoso chalet di Verbier per pagare le spese legali

Costretto a vendere i suoi immobili per pagare le spese legali del processo Epstein, il principe Andrea ha trovato un acquirente che gli ha offerto 17 milioni di sterline per il suo chalet a Verbier, sulle Alpi svizzere.

Secondo i solitamente informati tabloid britannici che, sulla vicenda Epstein si sono letteralmente scatenati, il duca di York sarebbe stato costretto a vendere l’abitazione ad un misterioso milionario, per una somma superiore ai 17 milioni di sterline. E questo, come detto, per poter far fronte alle pesanti spese legali della vicenda che a New York lo vede imputato per presunti abusi sessuali ai danni di Virginia Giuffre.

Sessantuno anni, il terzogenito della Regina Elisabetta, sarebbe, secondo il Sun, fiducioso di concludere l’affare della vendita del lussuoso chalet.

Ma, prima di tutto, il principe Andrea dovrà risarcire Isabella de Rouvre, la donna che gli prestò i soldi per l’acquisto dell’immobile. E che poi, un anno e mezzo fa, lo ha citato in giudizio per 7 milioni di sterline.

Al principe Andrea rimarrebbero comunque 10 milioni di sterline, da utilizzare per pagare le spese legali in America o per trovare un accordo extragiudiziale con la Giuffre.

Una fonte a conoscenza dell’operazione ha riferito al Sun che “è stato trovato un acquirente e concordato un prezzo”.

La vendita dello chalet del principe Andrea “non è ancora stata completata. Ma si spera che lo sarà presto”.

Nel frattempo, lo chalet è stato usato per le vacanze natalizie dalla ex-moglie di Andrea, Sarah Ferguson, e dalle figlie, la principessa Beatrice e la principessa Eugenia, insieme ai loro mariti. Stamani, sono tutti stati fotografati mentre lasciavano la Svizzera.