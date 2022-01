Covid, oggi 378 morti e oltre 140mila contagi. Brusaferro: «Numeri in calo, ma non tra i bambini»

Sono stati 143.898 i nuovi casi di Covid in Italia e 378 i morti. Dunque, si conferma la decrescita dei numeri rispetto ai giorni scorsi e osservata anche ieri, quando i contagi sono stati 155.697 contagi e i morti 389. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati poi 1.051.288, tra molecolari e antigenici, che hanno fatto rilevare un tasso positività pari al 13,7% a fronte del 15% di ieri, in calo dello 0,3% rispetto al giorno precedente. Calano ancora gli attualmente positivi, che oggi sono 2.668.828, vale a dire 37.625 in meno di ieri. Ugualmente, anche il bilancio tra nuovi ingressi e uscite dall’ospedale parla di una decrescita: i ricoverati nei reparti ordinari sono 57 in meno di ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 15 in meno. Solo fra i bambini il Covid non sembra arretrare.

Brusaferro: «Lieve decrescita della curva epidemica»

«L’incidenza nell’ultima settimana è scesa a 1.823 casi ogni 100mila abitanti, l’andamento della curva epidemica mostra una lieve decrescita», ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio della Cabina di regia su Covid-19 in Italia. Brusaferro ha quindi aggiunto che si tratta di «un dato confermato anche dall’indice di trasmissibilità, che si sta attestando sotto soglia epidemica e anche questa è un’indicazione positiva».

Covid in calo in tutte le fasce d’età, tranne che tra i bambini

I casi scendono in tutte le fasce d’età, ha quindi chiarito il presidente dell’Iss, «ad eccezione della fascia d’eta 0-9 anni». «In particolare i casi sono in crescita fra i più giovani, mentre l’incidenza diminuisce fra i più grandicelli», ha quindi precisato Brusaferro, spiegando che si sono anche stabilizzati i ricoveri tra gli under 19. Ma, è stato l’avvertimento, «la situazione epidemica resta acuta» e, dunque, è fondamentale continuare a incrementare la campagna vaccinale e a rispettare le misure di contenimento e prevenzione.