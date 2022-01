Covid, 227 morti. Uno dei valori più alti della quarta ondata. Superato il tetto di 2 milioni di positivi

Superano quota 2 milioni gli attualmente positivi al Covid in Italia. Per la precisione 2.004.597, secondo i dati diffusi dal bollettino della Protezione Civile e dal ministero della Salute, 60.618 in più rispetto a ieri. Pesante il bilancio delle vittime: sono 227 i morti registrati nelle ultime 24 ore. Uno dei valori più alti della quarta ondata. Calano invece i contagi, 101.762 nelle ultime 24 ore, influenzati dal minor numero di tamponi effettuati nel weekend.

Covid, crescono le vittime: da ieri 227 morti

Secondo i dati diffusi – regione per regione – da ieri sono stati processati 612.821 tamponi (tra antigenici e molecolari) con un tasso di positività pari al 16,6 per cento. Male sul fronte ospedaliero: c’è l’ennesima impennata dei ricoveri ordinari, che aumentano di quasi 700 unità. Mentre rallenta l’aumento dei pazienti in terapia intensiva. Dove però si registrano 114 nuovi ingressi. Sono infatti 693 i nuovi ricoverati con sintomi. E 16.340 in totale i pazienti nei reparti Covid. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 114 ingressi in terapia intensiva. Per un totale di 1.606 occupate in Italia. Al netto dei dimessi, oggi in rianimazione ci sono 11 pazienti in più di ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 7.554.344 persone. Mentre ne sono morte 139.265. I guariti in totale sono 5.410.482, 56.560 nelle ultime 24 ore.

In salita i ricoveri ordinari, stabili le terapie intensive