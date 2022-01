Brigitte Bardot: “Non mi vaccino, sono allergica”. La ministra francese Bachelot la bacchetta

“Sono allergica a tutti i prodotti chimici”. Questa la ‘spiegazione’ data da Brigitte Bardot che sta facendo scalpore. In un’intervista al settimanale ‘Gala’ ha ammesso di non essere stata vaccinata contro il Covid-19. L’ ‘allergia’ alle sostanze chimiche dell’ex star del cinema francese implica il suo rifiuto categorico a farsi iniettare qualsiasi tipo di vaccino.

La “mitica”BB B.B. rivendica di essere in buona salute e racconta un particolare non pproprio lusinghiero: “Anche quando ho fatto dei viaggi in Africa ho rifiutato di farmi vaccinare contro la febbre gialla. Il mio medico di allora mi aveva fatto un falso certificato. Sono partita e sono rientrata in piena forma!”. Brigitte Bardot è stata bacchettata per le sue dichiarazioni dalla ministra della Cultura, Roselyne Bachelot: “Quando si ha una certa età – ha detto – si ha una responsabilità nei confronti delle generazioni future, la responsabilità di proteggerle”.

Ad 87 la Bardot resta una delle donne più popolari e fascinose. Con uno spirito frizzante unico, sempre controcorrente. Certo, queste dichiarazioni hanno sorpreso. La sua età la colloca nelle fasce ad altissimo rischio e in Francia la situazione è drammatica per i contagi. Lei sfodera spensieratezza: «Se sento una rumba, un cha cha cha, una canzone dei Gipsy Kings, o note di flamenco, mi viene voglia di muovermi», racconta. Nella lunga ed unica intervista che rilascia al magazine francese parla anche della morte. E dice: «La morte, come la vecchiaia, prima o poi arriverà». Le sue frasi, in poco tempo, fanno il giro del mondo. La Bardot resta un’icona senza tempo, ma nessuno dei suoi fan si aspettava che fosse no vax. Nella lunga intervista che rilascia al magazine francese parla anche della morte. E dice con tutto il suo fatalismo: «La morte, come la vecchiaia, prima o poi arriverà».