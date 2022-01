Brescia, neonate scambiate in ospedale: una mamma allatta una bimba non sua. La denuncia

Scambiate alla nascita. È quanto sarebbe accaduto in un ospedale di Brescia. A denunciare lo scambio di neonati è stata una coppia che ora chiede al nosocomio il risarcimento danni. L’episodio, come riporta Tgcom24, è avvenuto a ottobre, ma la mamma non avrebbe ancora superato quel terribile choc. La donna non riesce a legare con la vera figlia poiché la prima bimba che ha allattato e coccolato è stata quella di un’altra mamma. È stato poi il marito ad accorgersi che qualcosa non quadrava.

Brescia, neonate scambiate in ospedale

«Ho partorito all’1.55 e sono stata in sala parto perché non erano disponibili posti letto – ha raccontato la donna a Il Giorno – e dovevano aspettare il tampone per il Covid 19. La mattina dopo ho chiesto della bambina e mi hanno risposto che era nel reparto di patologia neonatale e che dopo qualche ora avrei potuto vederla. Quando è arrivato l’esito del tampone ho domandato di poter prendere la piccola al nido e così mi hanno consegnato la mia presunta figlia. Quando mi è stata data erano presenti una dottoressa e un’infermiera. Mi hanno lasciato una culla, che riportava il nome di mia figlia. La bambina indossava gli abiti da me forniti».