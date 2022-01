Arriva nelle sale “Ennio”: l’omaggio di Tornatore a Morricone tra cinema, amicizia e ricordi

Un genio della musica, un talento indiscusso, una sensibilità eclettica, un’animo gentile. Un asso per il cinema, un talento tutto italiano che ha saputo declinarsi ai tanti linguaggi della settima arte e ai grandi maestri del cinema internazionale. Ennio Morricone è stato tutto questo. E molto di più… Oggi, a ricordarci estro e sensibilità del musicista premio Oscar, a ripercorrere le tappe di un percorso artistico straordinario – punteggiato di premi e riconoscimenti ambitissimi – arriva un film che porta semplicemente il suo nome, Ennio. Forse in omaggio al suo essere schivo e riservato. Forse in ossequio agli inconfondibili fuoriclasse di sempre che, come Eduardo insegna, non hanno bisogno del cognome per essere identificati e riconosciuti…

Arriva nelle sale “Ennio”, Morricone raccontato da Giuseppe Tornatore

E allora, due giorni di anteprime su tutto il territorio nazionale, il 29 e 30 gennaio. E poi in tutti i cinema dal 17 febbraio, distribuito da Lucky Red in collaborazione con TimVision. Arriva nelle sale Ennio di Giuseppe Tornatore, ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo.. Il più amato dal pubblico internazionale. Il compositore due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Presentato con successo Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e al Bif&st, il documentario racconta Morricone attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro. Un excursus fatto di testimonianze di artisti e registi – come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Bruce Springsteen – scene di fiction, musiche e immagini d’archivio.

Un racconto nato da 25 anni di amicizia e collaborazioni tra il Maestro e il regista

«Ho lavorato venticinque anni con Ennio Morricone – dice Tornatore –. Ho fatto con lui quasi tutti i miei film. Per non contare i documentari. Gli spot pubblicitari e i progetti che abbiamo cercato di mettere in piedi, senza riuscirci. Durante tutto questo tempo il nostro rapporto di amicizia si è consolidato sempre di più. Così, film dopo film, man mano che la mia conoscenza del suo carattere di uomo e di artista si faceva più profonda, mi sono sempre chiesto che tipo di documentario avrei potuto fare su di lui. E oggi si è avverato il mio sogno». Un sogno che oggi porta la firma di un regista del calibro di Tornatore (che firma anche soggetto e sceneggiatura). Con musiche dello stesso Ennio Morricone. Una coproduzione Italia-Belgio-Cina-Giappone, prodotto da Gianni Russo e Gabriele Costa per piano B Produzioni Srl. Distribuzione internazionale Block 2 Distribution. Insomma, un’opera corale che inneggia a un solo grande, indimenticabile Maestro.