Alternanza scuola-lavoro: scontri con la polizia alle manifestazioni di Napoli e Torino (video)

Scontri a Napoli e Torino alle manifestazioni contro l’alternanza scuola-lavoro, promosse dopo la tragica morte di Lorenzo Parelli, rimasto vittima di un incidente nel suo ultimo giorno di stage in una fabbrica metalmeccanica in provincia di Udine. Promosse in diverse città italiane, le proteste sono sfociate in forme di violenza già nella mattinata, quando nel capoluogo piemontese circa duecento partecipanti al presidio di piazza Arbarello hanno tentato di dare vita a un corteo nonostante i divieti imposti dalla zona arancione.

A Torino lancio di bottiglie e mattoni contro la polizia

Per dare vita al corteo i manifestanti hanno cercato di forzare gli sbarramenti delle forze di polizia anche con l’utilizzo di un furgone, rendendo necessaria un’azione di alleggerimento da parte delle forze dell’ordine. Le tensioni sono durate un paio d’ore e hanno fatto registrare anche diversi feriti tra gli studenti. In un video, però, si vede anche il lancio di diversi oggetti contro le forze dell’ordine, comprese bottiglie e pietre e quelli che sembrano essere mattoni.

Le tensioni a Napoli contro l’alternanza scuola-lavoro

Scontri si sono registrati anche a Napoli, in piazza dei Martiri, dove la manifestazione contro l’alternanza scuola-lavoro era convocata nel pomeriggio. Nei pressi dell’ingresso di Palazzo Partanna, sede dell’Unione degli industriali di Napoli, i manifestanti hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell’ordine a protezione dell’ingresso del palazzo e gli agenti hanno risposto con un carica e colpi di manganello. I manifestanti si sono quindi spostati verso la vicina piazza Vittoria e il lungomare.