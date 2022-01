“Agnese è morta di Covid”. Poi arriva la smentita prima del funerale: “miracolo” a Maddaloni

Risorta, dopo 5 ore e con un funerale già organizzato. La 52enne, ricoverata aldi Maddaloni, in provincia di Caserta, lo scorso 19 gennaio era stata data per morta, per poi fare marcia indietro. I ntanto la famiglia aveva già organizzato i manifesti funebri, i funerali, i fiori, oltre a gettare nella disperazione la famiglia. L’errore sarebbe stato commesso da un centralinista del Covid Hospital. “, è stata la telefonata che ha sancito la “resurrezione” della donna e ha restituito la gioia alla famiglia.

Ma cos’è accaduto veramente? I medici hanno dato la notizia ai familiari che, nel giro di poche ore, hanno organizzato i funerali, poi la rettifica. I parenti stanno valutando la possibilità di presentare denuncia per il grave errore commesso. Il direttore sanitario della struttura sanitaria, Arcangelo Correra, ha spiegato che si è trattato “di uno spiacevole equivoco, dovuto al fatto che il medico incaricato di avvisare della morte di un paziente, ha contattato per sbaglio, forse confondendo il numero di telefono, i familiari della signora, anch’essa ricoverata; appena si è accorto dell’errore ha subito rimediato scusandosi per l’accaduto. L’errore c’è stato anche perché in quel momento c’era una situazione critica riguardante più di un paziente”.