Sondaggio La7, il centrodestra è il più amato dagli italiani. Sprofondo M5S che scivola sempre più giù

Partito democratico, Fratelli d’Italia e Lega in vetta e in crescita. Nel sondaggio realizzato da Swg per il tg di La7 di Enrico Mentana il Pd, secondo le intenzioni di voto degli italiani, va al 22,1 per cento (+0,6). Lo tallona il partito guidato da Giorgia Meloni che segna il 20,2% (+0,4%). Terzo posto per la Lega di Matteo Salvini in recupero di mezzo punto percentuale negli ultimi sette giorni attestandosi così al 19%. Brutte notizie per il Movimento 5 Stelle. Il partito guidato da Giuseppe Conte tracolla al 14,3 per cento. Una cifra catastrofica, rispetto alla scorsa settimana, che vede i pentastellati scivolare sempre più giù e perdere lo 0,8 per cento. In crescita anche Forza Italia al 7,7 per cento con un +0,4.

Gli italiani sognano il centrodestra

Conti alla mano il centrodestra cresce sempre di più e resta la coalizione che è maggiormente sostenuta dagli italiani. La coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia arriva al 46,9% delle preferenze, mentre dem e grillini non vanno oltre il 36,4%. Una distanza di circa dieci punti che preoccupa non poco Pd e M5S che si troverebbero in grande affanno nell’ipotesi in cui si dovesse tornare alle urne.

Sondaggio La7, perde consensi Azione di Calenda

Crescono anche i Verdi (al 2,5 per cento con un +0,2), mentre perde consensi Azione di Carlo Calenda. Quest’ultimo al 3,8 con un -0,2 per cento rispetto alla settimana scorsa. Poi è la volta di Articolo 1 che passa dal 2,2 al 2,3 per cento e di Sinistra italiana che perde lo 0,1 per cento e va al 2,2%. Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,4% per cento per scivolare al 2,1. Infine +Europa all’1,5% (-0,4) Le altre liste si collocano al 2,3%, in calo dello 0,3% rispetto all’ultima rilevazione. Aumenta il fronte di chi preferisce non esprimersi, che passa dal 38% al 40%.

L’indagine Supermedia

L’avanzata del centrodestra è stata anche confermata da altri sondaggi. Anche secondo l’indagine di Supermedia Agi/Youtrend la coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia è cresciuta significativamente ottenendo il 48,3% delle preferenze. Portando la storica alleanza tra FI, Lega e FdI a un passo dalla soglia del 50%. A distanza le forze di centrosinistra che, riunendo Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi e uguali non arrivano a raggiungere il 40%.

