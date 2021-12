Roma, auto si schianta contro un albero: morte le giovani figlie di un giornalista. L’ultimo video

Grave incidente stamattina, intorno alle 5.30, in via Cilicia a Roma. Due ragazze di 23 e 19 anni, a bordo di una Peugeot 307, sono morte nello schianto tra l’auto e un albero. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale con il Gruppo VI Torri, a cui sono affidate le attività di indagine, tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. In ausilio diverse unità dei Gruppi di zona. E’ l’ennesima tragedia di viabilità a Roma.

Auto contro albero, morte Antonella e Lorena Flores Chevez

Le vittime sono Antonella e Lorena Flores Chevez, la prima era al volante. Le due ragazze erano figlie di un giornalista boliviano da anni residente a Roma. “La famiglia Florez-Chevez è in lutto. Hanno smesso di esistere tragicamente Antonella e Lorena. Riposino in pace le mie figlie divine”, ha scritto Flores sui social.

Antonella era stata anche la regina del carnevale boliviano e sulla sua pagina Facebook ancora campeggiava la foto della sua premiazione.