Quirinale, Emilio Fede in carrozzina si batte per Berlusconi: “E’ un patriota, ha sempre aiutato tutti”

”Vedere Berlusconi al Quirinale mi darebbe una grande emozione. Se si ama la Patria Berlusconi è certamente la persona giusta perché lui è un patriota”. Così l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede all’Adnkronos sull’ipotesi di Silvio Berlusconi al Quirinale. ”Per me Berlusconi è come se fosse un fratello – aggiunge il giornalista molto commosso – gli voglio bene e lo stimo da sempre. Io da figlio di un brigadiere dei carabinieri, medaglia di bronzo a valor militare – racconta Fede – sono legato ai suoi ideali che sono la patria e la nostra bandiera”.

Quirinale, per Emilio Fede Berlusconi è l’uomo giusto

“Io al Quirinale voglio la Patria, il paese e un uomo che può aiutare chi ha bisogno – aggiunge l’ex direttore del Tg4 – al Colle ci vuole la persona giusta, una persona che sa aiutare le gente che deve mangiare e che non ha una casa. Adesso che sono in carrozzina mi rendo conto di quanto sia terribile la solitudine”.

“Berlusconi mi è sempre stato vicino – racconta ancora Fede – tutte le volte che lo voglio sentire lo chiamo. Ho lavorato con lui da giornalista libero per anni e auguro a tutti o giornalisti che stimo e a cui voglio bene di poter lottare vincendo per essere liberi come lo sono stato io. Chissà -conclude Fede – se non mi avessero condannato forse oggi sarei stato accanto al politico che andrà al Quirinale”.

Anche Lele Mora tifa per il Cavaliere

Berlusconi al Quirinale? ”Sarei felicissimo. Dopo tutte le cattiverie che gli hanno fatto se lo meriterebbe perché è un grande imprenditore, è un grande uomo di televisione e sa guidare il Paese”: all’Adnkronos anche l’ex agente dei vip Lele Mora all’Adnkronos sull’ipotesi di elezione di Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica.

“Berlusconi è amato dalle parti politiche di tutto il mondo perché ha saputo raccogliere buoni risultati dappertutto – prosegue – io sono pro Berlusconi, sono un suo grande fan e sono un suo amico da tanti anni perciò è anche il cuore che parla. Glielo auguro perché so che è la cosa che desidera più di ogni altra cosa al mondo”, conclude Lele Mora.