Migranti, è di nuovo raffica di sbarchi. Tragedia a Lampedusa: tra i 267 c’è anche una donna morta

Dopo i 227 approdati ieri, tra Sicilia, Sardegna e Puglia, tra la notte e le prime ore del mattino di oggi altri 267 migranti sono arrivati in Italia, tutti a Lampedusa. Dunque, dopo una tregua durata alcune settimane, gli sbarchi di migranti nelle ultime 48 ore sono ripresi a raffica, insieme all’attivismo delle Ong nel Mediterraneo.

La tragedia di Lampedusa: una donna è arrivata morta

Per quanto riguarda solo gli ultimi arrivi a Lampedusa, gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza hanno intercettato la prima carretta del mare a circa 18 miglia dalle coste. A bordo c’erano 26 migranti di varie nazionalità. In questo sbarco è morta una donna, che viaggiava con il figlio di 14 anni. «Una ennesima morte che si poteva e si doveva evitare e che, invece, sarà un altro numero che si somma a un lungo elenco, nel silenzio dell’Europa e dell’Italia», ha detto il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, ricostruendo che la tragedia è avvenuta quando l’imbarcazione si è capovolta durante le fasi del soccorso. Inutili i tentativi di rianimarla. L’approdo c’è stato intorno alle 2 di notte. Poco dopo al molo Favaloro dalla motovedetta delle Fiamme gialle sono scesi 21 migranti tra cui 6 donne e 3 minori, intercettati a una ventina di miglia su un barchino lasciato alla deriva.

L’hotspot di contrada Imbriacola nuovo al collasso

Intorno alle 4.30, poi, lo sbarco numero tre: 155 persone, tra cui 11 donne e 21 minori di varie nazionalità. Gli uomini della Capitaneria di porto hanno intercettato il barcone di 15 metri su cui viaggiavano intorno all’una a circa 16 miglia dalle coste lampedusane. L’ultimo approdo in ordine di tempo alle 6, quando al molo Favaloro sono arrivati in 65 a bordo della motovedetta della Capitaneria di porto. Tra loro 8 donne e 7 minori. Gli uomini della Guardia costiera li hanno rintracciati a circa 30 miglia su un’imbarcazione lasciata alla deriva. Tutti i migranti, dopo i controlli sanitari di rito, sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, tornato di nuovo a riempirsi. Nella struttura si trovano attualmente 445 ospiti a fronte di una capienza di 250 posti.

Non solo Sicilia: gli sbarchi di migranti in Sardegna e Puglia

Ieri, in un’altra giornata di sbarchi intensissimi, a Lampedusa erano arrivati 144 migranti, in quattro approdi autonomi. Nella notte erano arrivati in 46, fra i quali anche una persona con gravi ustioni da carburante e un disabile, soccorsi al Poliambulatorio, e una coppia con una neonata. Successivamente sull’isola sono arrivati 98 tunisini, in tre sbarchi da 57, 17 e 24 persone. Fra i primi c’erano anche sei donne e cinque minori. Al conteggio complessivo, però, bisogna aggiungere anche i 65 algerini arrivati in Sardegna e i 18 stranieri arrivati in Puglia, per un totale di 227 migranti sbarcati in Italia in un solo giorno. E, immancabilmente, il riacuirsi della crisi dei migranti, va di pari passo con il ritorno delle navi delle Ong nel Mediterraneo, dove hanno fatto la loro comparsa la Ocean Viking, della Ong Sos Mediterranée, e la Sea-Watch 4 e la Sea-Eye 4, delle omonime Ong tedesche.