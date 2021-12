Il Papa nel messaggio natalizio Urbi et Orbi: “Servono soluzioni per vincere il Covid e vaccini ai poveri”

Nel suo messaggio natalizio Urbi et Orbi dalla Loggia centrale di San Pietro, Papa Francesco ha pregato Dio di concedere “salute ai malati” e ispirare “tutte le persone di buona volontà a trovare le soluzioni più idonee per superare la crisi sanitaria e le sue conseguenze”. Papa Bergoglio ha quindi lanciato un appello per “far giungere le cure necessarie, specialmente i vaccini, alle popolazioni più bisognose”.

L’ennesimo appello per i migranti

Il pontefice ha quindi lanciato l’ennesimo appello, toccando ancora una volta uno temi portanti del pontificato, mentre le cronache