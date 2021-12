Denuncia il marito: “Mi ha massacrato di botte”. Ma la polizia lo trova che dorme placido sul divano

Ha più volte chiamato e fatto intervenire le Forze dell’Ordine per una presunta lite in famiglia. E ha accusato il marito di averla «massacrata di botte» per il solo fatto di non aver trovato la cena pronta. Invece, all’arrivo della polizia nell’appartamento segnalato gli agenti trovano una situazione del tutto diversa. E cominciano a insospettirsi, al punto che alla fine della vicenda, fatti i dovuti riscontri e ascoltata la coppia, le indagini sullo “strano caso” prendono una piega diametralmente opposta…

Perugia, una donna denuncia: «Mio marito mi ha massacrata di botte»

Ma andiamo con ordine. E ripartiamo dall’allarme che la donna, una 56enne, lancia una chiamata alla Sala Operativa di Perugia. La signora segnalava alle forze dell’ordine che il marito l’avrebbe violentemente percossa, facendosi sentire agitata e preoccupata, temendo un possibile degenerazione della situazione. La polizia, allertata dall’allarme denunciato dalla presunta vittima, si precipita immediatamente con una volante della Questura locale nell’abitazione della signora, determinata a sventare il peggio. E a evitare un’ennesima vicenda di maltrattamenti e abusi domestici che la cronaca riporta all’ordine del giorno. Ma una volta entrati nell’appartamento, gli agenti trovano una situazione che, da subito, non combacia con quanto asserito da chi li aveva chiamati…

All’arrivo i poliziotti non trovano nulla di sospetto, anzi…

I poliziotti, infatti, rimangono sorpresi quando, giunti nei pressi dell’abitazione, hanno visto la donna affacciata alla finestra mentre fumava una sigaretta. Una volta saliti nell’appartamento, poi, hanno constatato che la presunta vittima si presentava con un atteggiamento sospetto. Raccontando di essere stata «massacrata di botte» dal marito per non avergli preparato la cena. Quando, invece, non presentava alcun segno di percosse. Né l’abitazione aveva l’aspetto di essere stata il teatro di un violento scontro. Gli agenti, a quel punto, hanno voluto sentire anche la versione del marito.