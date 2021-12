Danimarca, due mesi di carcere per l’ex ministra dell’immigrazione. Separò una coppia di siriani

L’ex ministra danese dell’Immigrazione, Inger Stojberg, è stata condannata a 60 giorni di carcere per aver separato illegalmente una coppia di immigrati che hanno chiesto asilo illegalmente nel Paese. Non può impugnare la sentenza e deve scontare la pena.

Stojberg è stata processata da una Corte speciale, istituita appositamente per il suo caso, dopo il via libera del Parlamento lo scorso febbraio. Si tratta di una procedura molto rara, prevista per i casi di abuso d’ufficio. È solo la sesta volta che accade nella storia danese. E la seconda negli ultimi cento anni.

È accusata di aver separato due coniugi siriani