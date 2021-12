Covid, il 23 dicembre potrebbe scattare un nuovo lockdown: Draghi ha già convocato la task force

Giovedì 23 dicembre a Palazzo Chigi si terrà la riunione della Cabina di regia sul Covid-19 presieduta dal Presidente del Consiglio, Mario Draghim si legge in una nota di palazzo Chigi. La variante Omicron avanza, i contagi aumentano e il governo potrebbe decidere di far scattare, per le festività, un nuovo lockdown, non si sa bene con quali limiti, se solo per i No Vax, ma con il possibile blocco di alcune attività e limiti negli spostamenti.

Draghi pensa al lockdown? I segnali ci sono tutti

Lo lascia intuire anche il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, secondo cui la nuova variante Omicron “è già arrivata e si diffonderà, dobbiamo trovare dei modi per mitigare e diluire l’impatto sulla curva dei casi e assorbire al meglio le conseguenze”. Per per questo – sottolinea – “tutti gli interventi possono aiutare e anche un lockdown ci permetterebbe di gestire meglio l’impatto. Capisco che non è facile ma dobbiamo essere flessibili”, spiega all’Adnkronos Salute. Sulla possibilità invece di preferire l’introduzione immediata dell’obbligo vaccinale, Pregliasco avverte che “occorre avere la forza e procedere poi con la fattibilità nell’eseguirlo, non è facile”.

L’Olanda chiude tutto per Natale

Dopo la Germania, anche l’Olanda prevede di inasprire le misure per contenere la diffusione del coronavirus nel periodo di Natale chiudendo tutto, tranne i negozi essenziali. La decisione verrà presa durante una riunione che il governo avrà con gli esperti sanitari, che hanno chiesto di non tenere aperti i negozi non essenziali, le scuole, i bar, i ristoranti e altri eventi pubblici. Per saperne di più bisognerà attendere le 19, quando le nuove misure verranno annunciate nel corso di una conferenza stampa, come ha spiegato l’emittente nazionale olandese, la Nos, e l’agenzia di stampa Anp citando fonti di governo. Il portavoce del ministero della Salute, Axel Dees, si è rifiutato di commentare.

A fine novembre il governo olandese ha già disposto la chiusura di bar, ristoranti e negozi dalle 17 alle 5 del mattino seguente. Il provvedimento dovrebbe restare in vigore fino al 14 gennaio.