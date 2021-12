Condannata la star tv Jussie Smollett: denunciò un finto pestaggio omofobo da parte dei “trumpisti”

L’attore afroamericano Jussie Smollett, star della serie tv ‘Empire’ (trasmessa anche in Italia) è stato dichiarato colpevole da una giuria di Chicago di cinque su sei capi di imputazione per aver denunciato falsamente di essere stato vittima tre anni fa di una aggressione d’odio da parte di due fan di Donald Trump, un attacco che invece si è inventato per aumentare la sua notorietà. Ora rischia sino a tre anni di galera e 25 mila dollari di multa.

Il video della denuncia tra le lacrime contro gli omof0bi trumpisti

Il 29 gennaio 2019 tutti i giornali americani dell'agguato razzista e omofobo contro Jussie Smollett da parte di due uomini mascherati, avvenuto intorno alle 2 del mattino. Dicono che l'attore sia stato preso a pugni in faccia, gli sia stata versata addosso una "sostanza chimica sconosciuta" e una corda avvolta intorno al collo.

