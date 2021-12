Atreju 2021: segui la diretta streaming della quinta giornata del Natale dei conservatori (video)

Quinta giornata di Atreju 2021 Piazza del Risorgimento in Roma. Nonostante la pioggia battente e il traffico in centro per gli acquisti di Natale, romani e simpatizzanti stanno affollando la piazza poco distante dalla Basilica di San Pietro.

Dibattito “Homeland. La questione islamica e la libertà religiosa, in Italia e nel mondo”Introduce: Giovanbattista Fazzolari (senatore, responsabile Programma FdI)Partecipano: Adolfo Urso (senatore, presidente Copasir), Irene Tinagli (deputato europeo, vicesegretario Pd), Fausto Biloslavo (giornalista e inviato di guerra), Abdellah Redouane (segretario generale della Grande Moschea di Roma), Stefano Pontecorvo (ambasciatore, Alto rappresentante civile NATO in Afghanistan) ore 16.30Introduce:(senatore, responsabile Programma FdI)Partecipano:(senatore, presidente Copasir),(deputato europeo, vicesegretario Pd),(giornalista e inviato di guerra),(segretario generale della Grande Moschea di Roma),(ambasciatore, Alto rappresentante civile NATO in Afghanistan) Modera: Massimo Giletti (giornalista, conduttore televisivo) ore 18.00 Presentazione del libro “Legge omofobia perché non va” a cura di Alfredo Mantovano Partecipano: Alfredo Mantovano (magistrato, vicepresidente del Centro Studi Livatino), Marina Terragni (giornalista), Mauro Coruzzi (in arte Platinette, giornalista e conduttore radiofonico), Tommaso Cerno (senatore Pd) Introduce: Isabella Rauti (senatrice, responsabile Pari Opportunità, Famiglia e valori non negoziabili FdI) Modera: Emanuele Boffi (direttore Tempi) ore 19.00 Intervista Matteo Salvini (segretario federale Lega) a colloquio con Giovanni Minoli (giornalista) e Gian Marco Chiocci (direttore Adnkronos) Introduce: Marco Marsilio (presidente Regione Abruzzo) ore 20:00 Premio Atreju 2021 a Elisabetta Franchi, stilista e imprenditrice Consegna il premio: Daniela Santanché (senatrice FdI) Partecipa: Fabio Pietrella (presidente Confartigianato Moda) Modera: Roberto Sommella (direttore Milano Finanza)

