Atreju 2021, parte la terza giornata di incontri e dibattiti. Segui qui la diretta

Ci siamo, Atreju 2021 è arrivato alla sua terza giornata. L’8 dicembre è un momento caro per le nostre tradizioni cristiane. Niente di meglio del “villaggio natalizio” allestito in piazza Risorgimento. Tra dibattiti, bancarelle, prodotti del “made in Italy”, tra iscritti, simpatizzanti e dibattiti fuori dal coro. Per seguire la manifestazione, in apertura il link della diretta con tutti gli appuntamenti.