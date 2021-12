Atreju 2021, al via la quarta giornata di incontri e dibattiti. Segui qui la diretta

Grandi dibattiti ad Atreju 2021, centro propulsivo in questi giorni della politica italiana. Si prosegue con la quarta giornata del Natale dei conservatori nel “villaggio natalizio” allestito in piazza Risorgimento, tra banchetti, musica e presepi. Stasera intervista da non perdere con Enrico Letta. Per seguire la manifestazione, in apertura il link della diretta con tutti gli appuntamenti.