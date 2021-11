Vestito da Joker tenta la strage nella notte di Halloween: 17 feriti nella metro di Tokyo (video)

È salito ad almeno 17 feriti il bilancio dell’attacco con il coltello avvenuto la sera di Halloween su un treno della metropolitana di Tokyo. Secondo quanto riporta la stampa locale, l’attacco è avvenuto quando il treno era a poca distanza dalla stazione di Kokuryo. Autore un 24enne squilibrato vestito come il Joker, il “cattivo” di Batman.

Confermato anche che l’aggressore, un giovane ventenne arrestato dalla polizia, dopo aver ferito i passeggeri ha appiccato un incendio, dando fuoco ai sedili del treno. Le fiamme si sono propagate in almeno tre vagoni, riportano ancora i media locali che confermano anche che uno dei feriti, un uomo, versa in condizioni gravi.

L’operatore della linea Keio ha avvisato il conduttore che ha fermato il convoglio alla stazione di Kokuryo, prima di sospendere i servizi in entrambe le direzioni. Immagini riprese dai telefonini mostrano persone mettersi in fuga da un vagone in corsa all’interno del quale si vede un’esplosione. Altre foto pubblicate sui social media ritraggono passeggeri che tentano di uscire dai finestrini delle carrozze del treno una volta giunto alla stazione. La polizia ha arrestato un uomo di 24 anni – che secondo le prime testimonianze avrebbe sparso dell’olio all’interno del treno, prima di dare fuoco ai sedili delle carrozze.

Terrore a Tokyo nella notte di Halloween

L’uomo ha detto agli investigatori che “voleva uccidere persone ed essere condannato a morte” e sperava di uccidere almeno due persone, secondo la polizia. È stato arrestato sul posto dalla polizia metropolitana di Tokyo con l’accusa di tentato omicidio.

Il video twittato da un testimone oculare sembra mostrare il sospettato di 24 anni che indossa un abito viola e una camicia verde brillante, insieme a una cravatta viola, circondato da agenti di polizia all’interno di un treno di Tokyo. Nel video si sente un agente di polizia che dice “il sospettato è in custodia”.