Tutti i movimenti dell’italiano colpito da Omicron. Il mondo ha di nuovo paura: i Paesi si chiudono

Dopo il Belgio, la Germania e l’Inghilterra la variante sudafricana Omicron è sbarcata anche in Italia. Il paziente sul quale è stata identificata una sequenza riconducibile alla variante Omicron è un dirigente d’azienda di 55 anni vaccinato con due dosi. L’uomo presenta pochi sintomi. Cinque familiari, che non mostrerebbero sintomi, sono in isolamento. «Il paziente e i suoi contatti familiari sono in buone condizioni di salute», comunica l’Istituto superiore di Sanità in una nota. Il dirigente d’azienda della provincia di Caserta è rientrato nei giorni scorsi dal Mozambico.

Omicron, i movimenti del paziente

Il Corriere della Sera ha ricostruito tutti i suoi movimenti. Il percorso è iniziato l’11 novembre. L’uomo è rientrato dal Mozambico in Italia per effettuare una visita di controllo programmata, come di routine, dall’azienda. Quando è partito stava bene e risultava negativo al Covid. Atterrato a Fiumicino, si è recato in auto a Caserta per incontrare la famiglia. Il 15 novembre è ripartito da Caserta in auto verso Milano dove è arrivato in serata. A Milano ha dormito in un hotel e la mattina del 16 novembre, si è recato a fare la visita nella struttura sanitaria a cui l’azienda si appoggia per le visite di controllo. Qui ha fatto anche un tampone. L’uomo è poi ripartito in auto verso Fiumicino da dove doveva partire per il Mozambico.

Omicron, il tracciamento

Ma da una telefonata ha appreso dell’esito positivo del tampone. Così ha proseguito dritto fino a Caserta, dove però risulteranno contagiati anche i cinque membri della famiglia. L’Ats di Milano sentito l’uomo ha proceduto al tracciamento. Dal quale è emerso che l’uomo non ha avuto contatti stretti durante il viaggio tra Milano e Caserta con nessuno tranne con i familiari.

Omicron, New York ha dichiarato lo stato di emergenza

La nuova variante fa paura. Lo Stato di New York negli Usa ha dichiarato lo stato di emergenza come misura eccezionale per fronteggiare la nuova variante del coronavirus. Il governatore dello Stato, la democratica Kathy Hochul, è stata uno dei primi funzionari del Paese a prendere una decisione in merito alla nuova variante del virus. Una misura che ha fatto seguito alla decisione di Biden di disporre restrizioni sui viaggi aerei dal Sudafrica e da altri sette paesi. Queste nuove restrizioni entreranno in vigore il 29 novembre.

Nuove restrizioni in Israele